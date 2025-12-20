В Роспотребнадзоре призвали понюхать детский новогодний костюм

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало рекомендации по выбору детской карнавальной одежды.
В первую очередь наряд должен быть максимально удобным, чтобы не сползал и не задирался. Для этого больше всего подходят комбинезоны или комплекты, состоящие из нескольких деталей. В таких ребенку будет комфортно танцевать или участвовать в подвижных играх.
Специалисты советуют ознакомиться с маркировкой одежды. В ней должна содержаться информация о названии, виде, размере изделия, материалах в их процентном соотношении (например, хлопок - 90%, эластан - 10%), причем отдельно для верха и для подкладки, если она есть.
Также должны указываться название страны, где произведен костюм, наименование и адрес его изготовителя, товарный знак (при наличии), единый знак обращения на рынке и символы, обозначающие технику ухода.
Костюмы для детских утренников, как правило, шьют из синтетических тканей и искусственного меха. На такие материалы у ребенка может проявиться аллергия. Чтобы избежать этого, специалисты посоветовали надеть на малыша хлопчатобумажную футболку, перед тем как нарядить его. Тогда синтетика не будет соприкасаться с кожей.
«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка: потрите влажной белой тканью поверхность наряда - если платок не окрасился, значит, окраска прочная. Не стесняйтесь понюхать костюм - он не должен издавать резкий химический запах», - рассказали в ведомстве.
Также следует проверить прочность крепления мелких деталей (бусин, тесемок). Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, обязана исключать риск удушья из-за недостаточной вентиляции. Карнавальные бороды, усы, парики, короны должны быть пожаробезопасными.
Важно помнить, что новогодний костюм не предназначен для длительного ношения. Его надевают только в праздник на два-три часа, а потом меняют на повседневную одежду.
Новости по теме
- В управлении культуры ответили, будет ли елка на Юбилейной площади
- Стал известен срок эксплуатации новой главной елки в Пензе
- Бывшая школьная охранница заявила о бессилии коллег при нападениях
- Врач предупредила о возможных опасностях новогодней елки
- Определено среднее количество набранных за новогодние праздники килограммов
- Россиян призвали срочно полить новогоднюю ель раствором аспирина
- В Пензенской области за 5 лет число родов снизилось почти на 20%
- В Пензенской области снизился показатель детской смертности
- Россиянам назвали признаки качественной живой елки
- В Пензенской области растет заболеваемость гриппом
Последние новости
- 21 декабря в Пензенской области ожидается небольшой снег
- В России предложили ввести новый вид социального отпуска
- Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни
- Гололед: врачи рассказали, как отличить перелом от ушиба
- Названы районы Пензенской области с самыми низкими зарплатами
- Сервисы для диабетиков пообещали внести в «белый список»
- 20 декабря в Пензенской области будет туманно
- Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров
- Стал известен срок эксплуатации новой главной елки в Пензе
- Новоселы о ЖК «Баланс» от «Термодома»: «Все устроило»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!