В Роспотребнадзоре призвали понюхать детский новогодний костюм

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало рекомендации по выбору детской карнавальной одежды.

В первую очередь наряд должен быть максимально удобным, чтобы не сползал и не задирался. Для этого больше всего подходят комбинезоны или комплекты, состоящие из нескольких деталей. В таких ребенку будет комфортно танцевать или участвовать в подвижных играх.

Специалисты советуют ознакомиться с маркировкой одежды. В ней должна содержаться информация о названии, виде, размере изделия, материалах в их процентном соотношении (например, хлопок - 90%, эластан - 10%), причем отдельно для верха и для подкладки, если она есть.

Также должны указываться название страны, где произведен костюм, наименование и адрес его изготовителя, товарный знак (при наличии), единый знак обращения на рынке и символы, обозначающие технику ухода.

Костюмы для детских утренников, как правило, шьют из синтетических тканей и искусственного меха. На такие материалы у ребенка может проявиться аллергия. Чтобы избежать этого, специалисты посоветовали надеть на малыша хлопчатобумажную футболку, перед тем как нарядить его. Тогда синтетика не будет соприкасаться с кожей.

«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка: потрите влажной белой тканью поверхность наряда - если платок не окрасился, значит, окраска прочная. Не стесняйтесь понюхать костюм - он не должен издавать резкий химический запах», - рассказали в ведомстве.

Также следует проверить прочность крепления мелких деталей (бусин, тесемок). Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, обязана исключать риск удушья из-за недостаточной вентиляции. Карнавальные бороды, усы, парики, короны должны быть пожаробезопасными.

Важно помнить, что новогодний костюм не предназначен для длительного ношения. Его надевают только в праздник на два-три часа, а потом меняют на повседневную одежду.