У Дома молодежи в Пензе ремонтируют крыльцо и отмостку

18.07.2025 | 19:31

В Пензе начался ремонт здания областного многофункционального молодежного центра (Дома молодежи) на Кирова, 51, где ранее размещалась областная филармония.

На объекте ведется обустройство крыльца и отмостки. Также запланирована замена системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кровли, витражей. Прилегающую территорию озеленят.

Работы должны быть закончены осенью 2025 года, на них выделили более 40 миллионов рублей.

Здание, история которого начинается с 1939 года, когда было создано гастрольное бюро, давно нуждается в ремонте.

В 2019-м заявлялось даже о планах реконструировать его, объединив молодежный центр и бизнес-центр с молодежным направлением.