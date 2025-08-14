Капремонт Дома молодежи в Пензе выполнен на 50%

14.08.2025 | 09:38

В Пензе продолжается капитальный ремонт здания областного многофункционального молодежного центра (Дома молодежи) на Кирова, 51, 1974 года постройки.

Уже завершены все демонтажные работы, подрядчик занимается системами отопления и вентиляции, входной группой, крыльцом (облицовка его торцов плиткой выполнена на 50%, устройство основания под фундаменты - на 30%).

Также ведется отделка кабинетов, подразумевающая шпатлевание и окрашивание стен (30%), установку подвесных потолков (20-40%). Электропроводка отремонтирована на 70%.

«По состоянию на 13 августа общий объем выполненных работ составляет 50%. Ежедневно на объекте задействовано 18 специалистов», - уточнили в областном министерстве образования.

На капремонт Дома молодежи выделено около 45 миллионов рублей. Он должен быть завершен до 30 сентября.