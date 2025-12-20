Общество

В России предложили ввести новый вид социального отпуска

В России предложили внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы дать людям с нетрудоспособными родственниками право на дополнительный отпуск.

Такой законопроект внесли на рассмотрение Госдумы РФ в пятницу, 19 декабря. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили ввести новый вид социального отпуска продолжительностью до 14 календарных дней в году. Его хотят предоставлять гражданам, ухаживающим за нетрудоспособными взрослыми родственниками. Заработная плата при этом не будет сохраняться.

Сотрудник может использовать такой отпуск целиком или же по частям.

«Принятие законопроекта будет способствовать укреплению семьи как института, создаст дополнительные условия для соблюдения баланса между трудовой деятельностью и семейной жизнью, а также окажет положительное влияние на гуманизацию трудовых отношений в целом», - указывается в пояснительной записке.

Если документ примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

