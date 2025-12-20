В России предложили ввести новый вид социального отпуска

В России предложили внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы дать людям с нетрудоспособными родственниками право на дополнительный отпуск.
Такой законопроект внесли на рассмотрение Госдумы РФ в пятницу, 19 декабря. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы инициативы предложили ввести новый вид социального отпуска продолжительностью до 14 календарных дней в году. Его хотят предоставлять гражданам, ухаживающим за нетрудоспособными взрослыми родственниками. Заработная плата при этом не будет сохраняться.
Сотрудник может использовать такой отпуск целиком или же по частям.
«Принятие законопроекта будет способствовать укреплению семьи как института, создаст дополнительные условия для соблюдения баланса между трудовой деятельностью и семейной жизнью, а также окажет положительное влияние на гуманизацию трудовых отношений в целом», - указывается в пояснительной записке.
Если документ примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
Новости по теме
- Кричала на мужа: после жалоб соседей к пензячке приехала полиция
- Исполнительский сбор, взыскиваемый с должников, вырастет до 12%
- Женщин хотят обязать говорить мужу о решении сделать аборт
- Для водителей увеличат штраф за одно нарушение
- Большинству пензенских семей не по карману новый недорогой автомобиль
- Российский депутат возмутился числу работающих судьями женщин «детородного возраста»
- Россиян могут перевести на шестичасовой рабочий день
- Россиянам раскрыли действенный способ накопить на ипотеку
- В России хотят запретить изымать землю у многодетных семей
- 38 студенческих семей получили подарки для новорожденных
Последние новости
- 21 декабря в Пензенской области ожидается небольшой снег
- В Роспотребнадзоре призвали понюхать детский новогодний костюм
- Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни
- Гололед: врачи рассказали, как отличить перелом от ушиба
- Названы районы Пензенской области с самыми низкими зарплатами
- Сервисы для диабетиков пообещали внести в «белый список»
- 20 декабря в Пензенской области будет туманно
- Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров
- Стал известен срок эксплуатации новой главной елки в Пензе
- Новоселы о ЖК «Баланс» от «Термодома»: «Все устроило»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!