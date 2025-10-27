В рекламе энергетиков должны будут предупреждать об их вреде

27.10.2025 | 20:27

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) должна будет сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления таких напитков. Документ опубликован на портале правовой информации.

Необходимо, чтобы в радиопрограммах предупреждение длилось не менее 3 секунд, в телерекламе, при кино- и видеообслуживании - не менее 5 секунд. В визуальной рекламе оно должно занимать не менее 7% площади кадра или пространства.

В документе также говорится, что в рекламе энергетиков нельзя обращаться к несовершеннолетним, текст должен содержать информацию о наличии в напитках биологически активных добавок и витаминов.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В Пензенской области определен круг мест, где запрещена реализация энергетиков. Так, не допускается их продажа в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, относящихся к сферам образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Кроме того, безалкогольных тонизирующих напитков не должно быть в зонах рекреационного назначения: городских лесах и садах, скверах, парках, вблизи прудов, озер, водохранилищ, на пляжах и других территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой.

Купить энергетики нельзя и в местах проведения массовых мероприятий (на улицах, площадях, в зданиях, строениях, задействованных при проведении массовых гуляний, зрелищных мероприятий, парадов, спортивных состязаний) и ярмарок.

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан - от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000, для юридических лиц - от 100 000 до 200 000.