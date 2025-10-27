Многодетным отцам предлагают разрешить досрочный выход на пенсию

27.10.2025 | 17:33

Многодетным отцам нужно разрешить раньше выходить на пенсию, считает уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Такую рекомендацию омбудсмен дала Правительству России в докладе, который был опубликован на ее сайте в понедельник, 27 октября.

«В целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», - говорится в тексте.

Сейчас в России раньше выйти на пенсию в многодетной семье могут только матери. Условия таковы:

- женщины, родившие 2 или более детей, могут оформить пенсию по достижении 50 лет, если проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж не менее 20 лет;

- женщины, родившие 3 или более детей, все из которых достигли возраста 8 лет, имеют право выйти на пенсию раньше при наличии стажа не менее 15 лет. Оформить пенсию они могут по достижении 57 лет, если родили и воспитали 3 детей; 56 лет - 4 детей; 50 лет - 5 и более детей.