Глас народа

На проспекте Победы зацеперы прокатились на троллейбусе № 6

В Пензе в Арбекове двое детей прокатились на троллейбусе № 6, зацепившись снаружи за лестницу, ведущую к токоприемнику. Кадры появились в Сети.

По словам очевидцев, школьников заметили вечером в воскресенье, 28 сентября, у ЦНТИ на проспекте Победы. Они зацепились за троллейбус на остановке, проехали на нем несколько метров, а потом спрыгнули и убежали.

На проспекте Победы зацеперы прокатились на троллейбусе № 6

На проспекте Победы зацеперы прокатились на троллейбусе № 6

В Сети горожане подчеркнули, что такое развлечение может закончиться трагедией, и призвали родителей следить за своими детьми.

В июле пензенцев шокировала выходка ребенка на оживленной дороге в центре города. Он проехал по перекрестку, зацепившись за троллейбус № 7.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде врачи ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) борются за жизнь 21-летнего зацепера из Пензы. Молодой человек получил электротравму на железнодорожном транспорте. У него ожог более 50% тела, сообщается в телеграм-канале медучреждения.

27 июня в Колышлее на одноименной железнодорожной станции погиб 14-летний подросток. Он получил смертельный удар током при попытке забраться на отдельно стоящий грузовой вагон.

Источник фото и видео - «Пенза Новости».

