Определен круг мест, где пензенцы не смогут купить энергетики

22.11.2024 | 10:51

В Пензенской области установили запрет на торговлю безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в определенных местах. Такое решение депутаты регионального Законодательного собрания приняли на сессии в пятницу, 22 ноября.

Проект представил министр сельского хозяйства Роман Калентьев.

Так, не допускается продажа энергетиков в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, относящихся к сферам образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Кроме того, реализация указанных напитков запрещается в зонах рекреационного назначения: городских лесах и садах, скверах, парках, вблизи прудов, озер, водохранилищ, на пляжах и других территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой.

Купить энергетики нельзя будет и в местах проведения массовых мероприятий (на улицах, площадях, в зданиях, строениях, задействованных при проведении массовых гуляний, зрелищных мероприятий, парадов, спортивных состязаний) и ярмарок.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.