В Пензе дети забрались на крышу многоэтажки на улице Воронова

08.10.2025 | 19:41

В Пензе школьники продолжают выбирать опасные места для развлечений. Днем в среду, 8 октября, они облюбовали крышу многоэтажки № 10 на улице Воронова. Кадры появились в Сети.

На снимках запечатлены трое мальчиков - один сидит, другие ходят по крыше.

Пензенцам, увидевшим фотографии, стало страшно за детей.

«Очень опасные развлечения у молодежи, куда смотрят взрослые?», «Так до беды недалеко», - отметили горожане.

Они выразили надежду, что родители узнают своих сыновей и проведут воспитательную беседу.

В Пензенской области подростки нередко выходят на крыши многоэтажных домов. В мае 2024 года в Засечном компания парней и девушек прогулялась по краю высотки.

В апреле того же года в Заречном школьники устроили бой с тенью на крыше дома.

В июле 2023-го жители Засечного увидели мальчика на козырьке балкона последнего этажа. А в 2022-м в Заречном девочки-подростки устроили фотосессию на крыше 9-этажки.

Источник фото и видео - «Подслушано Окружная | г. Пенза».