Двух 17-летних пензенцев обвинили в обороте наркотиков

21.10.2025 | 10:52

Трое юных пензенцев стали фигурантами уголовного дела. Молодых людей обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Злоумышленников задержали на улице Бородина в областном центре.

Как установило следствие, в сентябре этого года двое 17-летних горожан и один 18-летний решили быстро заработать, став наркокурьерами. Запрещенное вещество они покупали через интернет, затем расфасовывали его в доме одного из подельников, а после сбывали через тайники-закладки.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у молодых людей 19 свертков с неизвестным веществом внутри, три сотовых телефона, весы, гриппер-пакеты и ложку для фасовки», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Экспертиза показала, что вещество в свертках - мефедрон.

«Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.