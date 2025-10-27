2 ноября в Пензе пройдет фестиваль русской кухни

27.10.2025 | 14:43

В воскресенье, 2 ноября, на Юбилейной площади в Пензе пройдет фестиваль русской кухни (0+), приуроченный ко Дню народного единства.

Гостям предложат попробовать национальные русские блюда, перед ними выступят местные коллективы.

«Запланированы осенняя ярмарка, презентация муниципальных образований региона и большой концерт», - сообщается на сайте областного правительства.

Фестиваль будет идти с 10:00 до 14:00. Вход свободный.

На неделе с 27 октября по 2 ноября пензенцы будут работать 6 дней. Потрудиться в субботу, 1 ноября, придется из-за того, что выходной с нее перенесен на понедельник, 3-е число. Продолжительность работы в предпраздничную субботу будет сокращена на 1 час.