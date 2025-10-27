В новую кузнецкую поликлинику начали завозить оборудование

27.10.2025 | 18:35

В новую поликлинику Кузнецка уже завозят оборудование. Поставка идет параллельно с внутренними отделочными работами.

Так, появились комплектующие для аппарата магнитно-резонансной томографии: клетка Фарадея и климатическое оснащение.

«Это ключевые элементы, призванные обеспечить бесперебойную и точную работу сложнейшего диагностического оборудования», - пояснили в администрации Кузнецка.

Использование аппарата МРТ позволит в будущем при обследовании пациентов получать детальные изображения внутренних органов и тканей без ионизирующего излучения.

Глава города Сергей Златогорский уточнил, что работы в поликлинике находятся на завершающей стадии, до конца года объект передадут медикам.