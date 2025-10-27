28 октября в Пензенской области будет дождливым

27.10.2025 | 21:00

Во вторник, 28 октября, в Пензенской области будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с, его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +1...+6 градусов, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем на улице прогнозируется +5...+10, в ночь на среду снова +1...+6 и местами небольшой дождь.

В народном календаре 28 октября Ефимий Осенний. На Руси подмечали, что изморось в этот день предвещает похолодание.

