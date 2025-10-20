В Тамале подросток обокрал знакомого, попросившего о помощи

20.10.2025 | 13:39

16-летнего жителя Тамалы подозревают в краже с банковского счета. Оказывая знакомому помощь с телефоном, он незаметно перевел себе 50 000 рублей.

По данным следствия, потерпевший попросил юношу настроить ему интернет, чтобы оплачивать товары онлайн. Подросток не отказал, но воспользовался ситуацией (в телефоне было открыто приложение мобильного банка).

Деньги он потратил на личные нужды.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы. Ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее стало известно, что в Пензе выросла подростковая преступность - на 76,1%. За 8 месяцев 2025 года несовершеннолетние 125 раз нарушили закон, а за аналогичный период 2024-го - 71.