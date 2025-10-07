В Пензе прекращены поиски пропавшей 14-летней школьницы

07.10.2025 | 07:48

В Пензе волонтеры объявили о прекращении розыска 14-летней школьницы. Девочка пропала 2 октября.

4-го числа региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» распространило ориентировку на школьницу. Розыск продолжался несколько дней.

В понедельник, 6 октября, в 18:23 на своих страницах в соцсетях волонтеры написали, что девочка найдена живой. Подробности не сообщаются.

В январе этого года в Сердобске пропала 11-летняя школьница. Когда вечером девочка не вернулась домой, родные забили тревогу и обратились в полицию.

Юную сердобчанку обнаружили росгвардейцы в сквере «Ясенки». Они доставили ее домой.