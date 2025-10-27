В России хотят ограничить число домашних животных в квартирах

27.10.2025 | 19:02

В России предлагают ввести норматив на содержание животных в квартирах и домах. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, сообщает «Парламентская газета».

По мнению его авторов, действующий закон об ответственном обращении с животными содержит расплывчатую формулировку об их предельном количестве в доме. Оно определяется возможностью владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В ряде регионов России введены местные законы, регулирующие число питомцев в домах (например, в Еврейской автономной области - на каждые 12 квадратных метров не больше одной крупной или двух мелких собак), и назначены штрафы за их нарушение. Однако правоприменительная практика отсутствует: у органов власти нет возможности проверить, сколько на самом деле животных держат в квартире. А чтобы получить разрешение прокуратуры, должно произойти серьезное нарушение закона.

«Законодательство нужно приводить к общему знаменателю, считают члены думской рабочей группы. Депутат Евгений Марченко 10 октября внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий установить по всей России единый норматив - 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или кошку. Законопроект за подписями его разработчика и руководителя рабочей группы Нины Останиной направили на заключение в кабмин», - уточняет издание.

Чтобы следить за исполнением норматива, потребуются поправки в закон о государственном контроле. «Соседи и сейчас могут пожаловаться на квартиру, где, по их мнению, живет слишком много собак или кошек, и это доставляет им дискомфорт, но жалобы не работают. Необходимо разрешить властям на местах согласовывать внеплановые проверочные мероприятия», - заявила зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Оксана Фадина.

Парламентарии на заседании рабочей группы договорились поработать над поправками.