У остановки «Детская библиотека» на улице Кирова спилили ясени

27.10.2025 | 19:29

В Пензе в понедельник, 27 октября, на улице Кирова стало меньше ясеней. Деревья спилили у остановки «Детская библиотека».

Ясени в областном центре атаковала изумрудная златка. По подсчетам специалистов, всего заражено около 5 000 деревьев. Специалисты «Пензавтодора» борются с проблемой, убирая с улиц стволы и ветви.

Ранее сообщалось, что на месте спиленных растений будут высажены новые.

В сентябре стало известно, что управлению ЖКХ на озеленение города дополнительно выделили более 20 млн рублей, чтобы за осень в Пензе появилось около 3 000 деревьев.

Так, на Куйбышева, 47 (неподалеку от музея народного творчества), высадили 40 лип, а у мемориального комплекса «Энергетика» (около ТЭЦ) - 10 рябин. Возле «Афганских ворот» появились 13 лип и 2 ели, на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы - 75 деревьев (ели, рябины, можжевельник, спиреи и липы).

Сквер имени Дениса Давыдова украсили ели, дуб, калина, черноплодная рябина и др. На улице 8 Марта появились 20 рябин.

На набережной Суры высадили ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны, а также сирень, чубушник, клены, черемуху и др.