Стало известно, какой будет погода в последние дни октября

27.10.2025 | 15:19

В последние дни октября Пензенская область окажется во власти северо-западных вихрей, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, в отдельные дни с порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим останется немного выше климатической нормы. В дневное время ожидается +5...+10 градусов, в ночное - от 0 до +6.

В минувшие выходные погода в регионе носила неустойчивый характер: сначала воздействие оказывал сибирский антициклон, затем - атмосферные фронты.

В понедельник восстановилось влияние поля повышенного атмосферного давления - преимущественно без осадков.