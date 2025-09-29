В Пензе пожаловались на рекламу нижнего белья на улице

29.09.2025 | 17:40

В Пензенском управлении Федеральной антимонопольной службы России провели заседание экспертного совета, чтобы обсудить рекламу нижнего белья.

В ведомство поступило обращение, автор которого попросил оценить, является ли уличная реклама белья непристойной. Пензенец попросил учесть место расположения конструкции - ее близость к учреждениям культуры, храмам, кладбищам и т. п.

Экспертный совет принял во внимание, что по закону о рекламе в ней в числе прочего не допускается использование непристойных и оскорбительных образов. К таким образам можно отнести изображения, которые нарушают общепринятые нормы поведения в обществе с точки зрения морали.

Обсудив вопрос, специалисты пришли к выводу, что изображение в рекламе нижнего белья не имеет непристойного смысла, не оскорбляет чувств граждан и не нарушает общепринятых норм нравственности.

«По итогам заседания экспертный совет принял решение направить рекомендации рекламодателю и органу местного самоуправления учитывать при распространении подобной рекламы нахождение рекламной конструкции вблизи учреждений культуры, храмов, кладбищ», - сообщили в пресс-службе управления.