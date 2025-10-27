Судьба здания на улице Гладкова, 20, в Пензе пока не решена

27.10.2025 | 12:27

Здание на улице Гладкова, 20, которое Пенза безвозмездно приняла от области в муниципальную собственность, не является объектом культурного наследия. Об этом сообщил министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин во время эфира во «ВКонтакте» в понедельник, 27 октября.

«Большинство зданий было признано объектами культурного наследия ориентировочно в 60-70-е годы прошлого столетия решениями наших предшественников по итогам научно-исследовательских работ. И на данной улице в 80-х годах данный статус был присвоен жилому, а также производственному комплексу мельниц на улице Гладкова, дом 8 и дом 10. Производственные комплексы по адресам Гладкова, 12, 20, не вошли в список памятников», - заявил чиновник.

Он предположил, что это произошло из-за больших перестроек данных объектов.

«Мы наблюдаем блокированную пристройку с южной части здания и с восточной (у Гладкова, 20. - Прим. ред.), которые во многом изменили облик, что стало основанием невключения в список объектов культурного наследия в тот период», - пояснил Александр Понякин.

По его словам, судьба здания пока не решена. «Мы будем отдельно смотреть с органами местного самоуправления, с экспертами, с градостроителями и более детально разбираться в охранном статусе данного объекта и какое-то решение обоснованное экспертное принимать», - заключил министр.

В сентябре Пенза приняла в собственность административное здание площадью 1 338 кв. м на улице Гладкова, 20 (это бывшая пожарная часть); склад ГСМ площадью 321,4 кв. м и участок площадью 2 404 кв. м +/-17 по тому же адресу.

«Предлагается это сделать (принять в собственность. - Прим. ред.) для того, чтобы, я так понимаю, в последующем уже произвести, вероятнее всего, снос этого здания и благоустроить территорию, прилегающую к территории цирка», - сообщила депутатам и. о. начальника Управления муниципального имущества г. Пензы Надежда Гончарова.