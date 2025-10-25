В Пензе каждый вечер будут проверять, чем занимаются подростки

25.10.2025 | 11:03

В Пензе собираются усилить контроль за занятостью подростков в вечернее время. Рейды с участием членов комиссии по делам несовершеннолетних и родителей организуют ежедневно, сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в субботу, 25 октября.

Он предупредил, что особое внимание проверяющие уделят местам массового скопления молодежи: дворам, торговым центрам, паркам, общественным пространствам.

«Важно, чтобы досуг подрастающего поколения был безопасным», - написал Денисов.

У большинства учащихся школ 25 октября начались каникулы. Дети забудут об уроках на 11 дней: они вернутся к занятиям в среду, 5 ноября.

При системе обучения по четвертям школьники в этом учебном году уйдут на каникулы еще 2 раза: с 31 декабря по 11 января и с 28 марта по 5 апреля.

В Пензе регулярно проверяют занятость подростков в вечернее время. Комиссия посещает точки быстропита в центре, торговые комплексы и другие места притяжения молодых людей. С юношами и девушками проводят профилактические беседы.