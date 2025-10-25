Общество

В Пензе каждый вечер будут проверять, чем занимаются подростки

Печать
Telegram

В Пензе собираются усилить контроль за занятостью подростков в вечернее время. Рейды с участием членов комиссии по делам несовершеннолетних и родителей организуют ежедневно, сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в субботу, 25 октября.

Он предупредил, что особое внимание проверяющие уделят местам массового скопления молодежи: дворам, торговым центрам, паркам, общественным пространствам.

«Важно, чтобы досуг подрастающего поколения был безопасным», - написал Денисов.

У большинства учащихся школ 25 октября начались каникулы. Дети забудут об уроках на 11 дней: они вернутся к занятиям в среду, 5 ноября.

При системе обучения по четвертям школьники в этом учебном году уйдут на каникулы еще 2 раза: с 31 декабря по 11 января и с 28 марта по 5 апреля.

В Пензе регулярно проверяют занятость подростков в вечернее время. Комиссия посещает точки быстропита в центре, торговые комплексы и другие места притяжения молодых людей. С юношами и девушками проводят профилактические беседы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети