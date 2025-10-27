Общество

Златогорский предложил устраивать засады на мусорных площадках

Глава Кузнецка Сергей Златогорский предложил подчиненным устраивать засады, чтобы решить проблему с захламлением мусорных площадок промышленными отходами.

Он призвал сформировать в городе свою административную практику: караулить нарушителей, фотографировать и снимать их на видео, после чего наказывать штрафом в размере 50 000 рублей.

«Пишут, по 20 машин ездят выкидывать, 20 по 50 [тысяч] - миллион в казну. У нас народ оборзел - бизнес ведут, а мусор на общедомовые площадки подкидывают. А мы гребем отходы всех огородов, многих производств, плюс народ накидывает, но народ хоть за себя платит, а эти-то никто за себя не платит», - отметил Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 27 октября.

Глава города добавил, что из-за нарушителей к площадкам приходится стягивать дополнительную технику и людей, которым нужно платить.

«Один, другой, третий налетит на полтинник - глядишь, экономить на другом будут, а не на мусоре», - подчеркнул он.

