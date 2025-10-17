Среди школьников Пензы стало больше курильщиков

17.10.2025 | 11:09

К концу октября число школ Пензы, где уже состоялись профилактические медицинские осмотры для пресечения распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения, достигнет 58.

Такие осмотры специалисты областной наркологической больницы проводят среди школьников 8-11-х классов ежегодно.

Результаты первого полугодия 2025-го таковы: число подростков, допускавших потребление барбитуратов, сократилось с 26 до 24, алкоголя - с 28 до 4.

«Вместе с тем возросло число обучающихся, у которых выявлено наличие никотина, с 947 до 1 159», - говорится в докладе замглавы администрации по социальной политике Сергея Волкова, подготовленном к заседанию гордумы 15 октября.

Тестирование добровольное, его проводят с письменного разрешения родителей или законных представителей.

Ранее стало известно, что в Пензе выросла на 76,1% подростковая преступность.