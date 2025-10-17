Два школьника Пензы попались на распространении порнографии

17.10.2025 | 10:31

В Пензе выросла подростковая преступность - на 76,1%. За 8 месяцев 2025 года несовершеннолетние 125 раз нарушили закон, а за аналогичный период 2024-го - 71. Такая информация содержалась в докладе замглавы администрации по социальной политике Сергея Волкова, подготовленном к заседанию гордумы 15 октября.

Вместе с тем число участников преступлений сократилось на 10% (36 - в 2025 году, 40 - в 2024-м).

Школьники Пензы нарушили закон 8 раз (всего подростков, совершивших преступления, - 9). Они попались на кражах (3), грабежах (2), хулиганстве (1) и распространении порнографических материалов (2).

В сентябре жители улицы Тернопольской сообщили в Сети о неизвестном, который стреляет из пневматического оружия из окна дома № 7. По их словам, он целился по машинам, прохожим, животным и детской площадке.

Стрелком оказался 17-летний подросток. На него составили протокол за мелкое хулиганство. Законного представителя юного пензенца привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.