Сетевое издание|18+|Пятница|17 окт 2025|16:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |

Общество

Два школьника Пензы попались на распространении порнографии

Печать
Telegram

В Пензе выросла подростковая преступность - на 76,1%. За 8 месяцев 2025 года несовершеннолетние 125 раз нарушили закон, а за аналогичный период 2024-го - 71. Такая информация содержалась в докладе замглавы администрации по социальной политике Сергея Волкова, подготовленном к заседанию гордумы 15 октября.

Вместе с тем число участников преступлений сократилось на 10% (36 - в 2025 году, 40 - в 2024-м).

Школьники Пензы нарушили закон 8 раз (всего подростков, совершивших преступления, - 9). Они попались на кражах (3), грабежах (2), хулиганстве (1) и распространении порнографических материалов (2).

В сентябре жители улицы Тернопольской сообщили в Сети о неизвестном, который стреляет из пневматического оружия из окна дома № 7. По их словам, он целился по машинам, прохожим, животным и детской площадке.

Стрелком оказался 17-летний подросток. На него составили протокол за мелкое хулиганство. Законного представителя юного пензенца привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети