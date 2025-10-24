Общество

В центре Пензы археологи провели спасательные работы

В Пензе на улице Суворова, недалеко от пересечения с улицей Чехова, провели спасательные археологические полевые работы.

Место является объектом археологического наследия федерального значения «Культурный слой Пензы XVII - начала XX века». Специалисты изучили его на участке площадью 2 317 кв. м, сообщили в пятницу, 24 октября, в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В ходе работ удалось собрать большую коллекцию из 595 предметов, относящихся к XVII - началу XX века. В их числе - нательные кресты, стеклянные сосуды, гильзы, фрагменты керамических и фаянсовых изделий, кости животных, ременные пряжки.

«Собранный археологический материал пополнит государственную часть музейного фонда Российской Федерации», - пояснили в министерстве.

В охват культурного слоя города XVII - начала ХХ века попадает и территория у строящегося цирка между улицами Плеханова и Гладкова. В 2024-м там тоже провели спасательные археологические работы. Самой ранней находкой на участке стал фрагмент сосуда XVIII века с майоликовой росписью.

Источник — фото министерства по охране памятников истории и культуры
