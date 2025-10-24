Глава регионального минздрава проведет прямую линию

Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.
Он пройдет в субботу, 1 ноября, в 14:00 в соцсети «ВКонтакте».
Министра можно спросить об организации медицинской помощи, порядке прохождения диспансеризации, вакцинации, получения медицинских документов в личном кабинете на ЕПГУ (едином портале государственных и муниципальных услуг) и многом другом.
Вопросы собирают заранее - с 9:00 27 октября до 15:00 28-го. Их нужно направить через портал «Госуслуги» по ссылке, воспользовавшись специальной формой.
В региональном минздраве напомнили, что Вячеслав Космачев не сможет обсуждать в эфире обращения, связанные с обследованием конкретного человека, назначением лечения и самим фактом обращения за медпомощью. Это запрещает закон «О персональных данных».