Глава регионального минздрава проведет прямую линию

24.10.2025 | 16:22

Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.

Он пройдет в субботу, 1 ноября, в 14:00 в соцсети «ВКонтакте».

Министра можно спросить об организации медицинской помощи, порядке прохождения диспансеризации, вакцинации, получения медицинских документов в личном кабинете на ЕПГУ (едином портале государственных и муниципальных услуг) и многом другом.

Вопросы собирают заранее - с 9:00 27 октября до 15:00 28-го. Их нужно направить через портал «Госуслуги» по ссылке, воспользовавшись специальной формой.

В региональном минздраве напомнили, что Вячеслав Космачев не сможет обсуждать в эфире обращения, связанные с обследованием конкретного человека, назначением лечения и самим фактом обращения за медпомощью. Это запрещает закон «О персональных данных».