Малыши смогут вернуться в детсад на ул. Попова к концу ноября

В Пензе капитально отремонтировали второй корпус детского сада № 109 на Попова, 16Б. На это затратили более 71 млн рублей.

Работы начались в апреле. За 6 месяцев в здании заменили окна, двери, почти все коммуникации (сети электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции), привели в порядок кровлю, фасад, цоколь, отмостку, входные группы, установили новую автоматическую пожарную сигнализацию.

Специалисты выполнили внутреннюю отделку всех помещений (спальных комнат, игровых, раздевалок, санузлов и актового зала), полностью обновили пищеблок и прачечную, смонтировали индивидуальный тепловой пункт.

Также заменили ограждение по периметру дошкольного учреждения, наладили работу системы оповещения, охранной сигнализации и автоматического управления воротами и калитками. Кроме того, обновили асфальт на территории и закупили веранды с уличным игровым оборудованием.

Сейчас в группах и кабинетах расставляют мебель и инвентарь. Планируется, что малыши, переведенные в другие детсады на время ремонта, вернутся в свое учреждение к концу ноября.

«Параллельно выполняются обработка помещений, необходимые исследования и лабораторные испытания образцов воды и воздуха для подтверждения соответствия санитарным нормам», - уточнили в администрации Пензы.

Источник — фото администрации Пензы
