Музей народного творчества в Пензе пока не планируют ремонтировать

08.10.2025 | 13:15

Музей народного творчества, расположенный на улице Куйбышева в Пензе, находится в плачевном состоянии. Так считают некоторые горожане.

«Памятник зодчества XIX века, красивейшее здание Пензы. Его ремонт запланирован?» - поинтересовалась одна из пензячек на странице губернатора во «ВКонтакте» в среду, 8 октября.

Представитель министерства культуры и туризма признал, что здание Музея народного творчества требует капитального ремонта, однако в ближайшее время никаких работ не намечается.

«Вопрос проведения ремонта здания будет представлен на рассмотрение в Правительство Пензенской области при формировании бюджета на 2026 год и плановый период 2027, 2028 годов», - говорится в ответе.

Музей народного творчества был открыт в январе 1975 года в здании, признанном памятником деревянного зодчества середины XIX века. В свое время двухэтажный дом с мезонином был отреставрирован известной бригадой резчиков по дереву из села Русский Камешкир, говорится в «Пензенской энциклопедии». С 2017 года объект является отделением краеведческого музея.