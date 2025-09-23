8 курганов в Колышлейском районе признаны памятником истории

23.09.2025 | 18:54

Курганную группу «Сущевка 2», расположенную в Колышлейском районе, включили в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Речь идет о 8 курганах, имеющих широкую датировку: они могут относиться как к эпохам бронзового или железного веков, так и к Средневековью (III тыс. до н. э - XV в н. э.), уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Объект был открыт известным пензенским археологом Михаилом Полесских в 1974 году. Теперь приказом Минкульта РФ утверждены его границы.

Доказано, что курганная группа обладает исторической, археологической, научной и культурной ценностью, связана с историей формирования народов и оформлением территории России.

Ранее памятником федерального значения признали курган у села Пяша в Мокшанском районе. В Шемышейском обнаружили группу из 2 курганов, которые могли образоваться в период с III тыс. до н. э. до XV в, им дали название «Янго-Пря 1».

До этого в Железнодорожном районе Пензы выявили многослойный памятник эпохи позднего энеолита, селище «Согласие 1». Там нашли фрагменты орнаментированной глиняной посуды, каменные орудия, кресало (огниво) и металлический наконечник стрелы.

В Наровчате при исследовании территории, которая в XIV веке входила в состав Золотой Орды, обнаружили средневековое жилище женщины. Внутри оказались артефакты из железа и меди: ножи, пряжки от ремней, браслет, перстень, пряслице. Попались и фрагменты лепной керамики, изготовленной на гончарном круге как в самом средневековом поселении, так и за его пределами - в Малой и Средней Азии.