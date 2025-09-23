Культура

8 курганов в Колышлейском районе признаны памятником истории

Печать
Telegram

Курганную группу «Сущевка 2», расположенную в Колышлейском районе, включили в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Речь идет о 8 курганах, имеющих широкую датировку: они могут относиться как к эпохам бронзового или железного веков, так и к Средневековью (III тыс. до н. э - XV в н. э.), уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Объект был открыт известным пензенским археологом Михаилом Полесских в 1974 году. Теперь приказом Минкульта РФ утверждены его границы.

Доказано, что курганная группа обладает исторической, археологической, научной и культурной ценностью, связана с историей формирования народов и оформлением территории России.

Ранее памятником федерального значения признали курган у села Пяша в Мокшанском районе. В Шемышейском обнаружили группу из 2 курганов, которые могли образоваться в период с III тыс. до н. э. до XV в, им дали название «Янго-Пря 1».

До этого в Железнодорожном районе Пензы выявили многослойный памятник эпохи позднего энеолита, селище «Согласие 1». Там нашли фрагменты орнаментированной глиняной посуды, каменные орудия, кресало (огниво) и металлический наконечник стрелы.

В Наровчате при исследовании территории, которая в XIV веке входила в состав Золотой Орды, обнаружили средневековое жилище женщины. Внутри оказались артефакты из железа и меди: ножи, пряжки от ремней, браслет, перстень, пряслице. Попались и фрагменты лепной керамики, изготовленной на гончарном круге как в самом средневековом поселении, так и за его пределами - в Малой и Средней Азии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото министерства по охране памятников истории и культуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети