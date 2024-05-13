На спасательные археологические работы у цирка выделили 4,5 млн

13.05.2024 | 09:55

В Пензе готовы потратить 4,5 млн рублей на спасательные археологические работы в районе цирка, где строится новая дорога. Речь идет об участке между улицами Плеханова и Гладкова, который попадает в культурный слой XVII - начала XX века и признан объектом археологического наследия.

В понедельник, 13 мая, завершились торги, стартовавшие 3-го числа. До 15-го рабочая комиссия подведет итоги аукциона и определит победителя, с которым и заключат контракт на сумму, не превышающую начальную (максимальную) стоимость.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства Пензы, средства выделяются из городского бюджета.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, спасательные работы предполагают:

- ознакомление с архивными источниками, библиографическими материалами по истории монастыря, проектной документацией;

- разметку археологических квадратов, переборку выбранного культурного слоя, горизонтальные зачистки;

- в случае обнаружения - отбор археологического материала и его интерпретация;

- ведение полевого дневника с занесением в него описания структуры культурного слоя, материкового грунта, конструктивных элементов, ям, обнаруженных находок, мест их концентрации;

- фиксацию результатов и хода наблюдений посредством чертежей и фотографий;

- камеральную обработку найденного: мытье и первоначальную атрибуцию материала, предполагающую снабжение его этикетками с указанием года исследования и точного места происхождения каждого предмета или фрагмента;

- отчет по результатам проведенных спасательных археологических работ.

Площадь объекта составляет около 7 500 кв. м. Работы нужно выполнить до 10 июня этого года.