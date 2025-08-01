Криминал

«Черные археологи» нашли десятки старинных предметов под Вадинском

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В Вадинском районе будут судить «черных археологов» из Московской и Тульской областей.

По версии следствия, в августе 2024 года они приехали на участок около Вадинска, при помощи металлоискателей и лопат нашли и извлекли более 70 предметов, датированных XI-XX веками.

Среди них были сюльгамы (застежки), монеты, наконечники стрел, украшения конской упряжи, фрагменты пластин и подвесок и др.

Сделав несколько десятков выемок, копатели повредили целостность культурного слоя объекта археологического наследия.

«Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В багажнике автомобиля, на котором они прибыли в Пензенскую область, обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения в значительном размере», - сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В отношении «черных археологов» возбудили уголовное дело, материалы которого уже направлены в суд.

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Источник — видео прокуратуры
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