«Черные археологи» нашли десятки старинных предметов под Вадинском

В Вадинском районе будут судить «черных археологов» из Московской и Тульской областей.
По версии следствия, в августе 2024 года они приехали на участок около Вадинска, при помощи металлоискателей и лопат нашли и извлекли более 70 предметов, датированных XI-XX веками.
Среди них были сюльгамы (застежки), монеты, наконечники стрел, украшения конской упряжи, фрагменты пластин и подвесок и др.
Сделав несколько десятков выемок, копатели повредили целостность культурного слоя объекта археологического наследия.
«Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В багажнике автомобиля, на котором они прибыли в Пензенскую область, обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения в значительном размере», - сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
В отношении «черных археологов» возбудили уголовное дело, материалы которого уже направлены в суд.
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