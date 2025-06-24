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Общество

Археологи нашли ценный артефакт в окрестностях Наровчата

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Археологи рассказали о новых находках, сделанных на территории Пензенской области. В Скановском городище, в окрестностях Наровчата, они обнаружили ценный артефакт.

«Первые исследования того, что осталось от некогда мощных укреплений, начали специалисты Пензенского краеведческого музея еще в 50-х годах прошлого века. В веке нынешнем мы вновь вернулись к изучению древнего поселения», - сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Специалисты обнаружили осколки местной мордовской лепной керамики и части гончарной посуды красно-коричневого цвета (ее тип говорит о связи жителей с Волжской Булгарией).

Самой ценной находкой стал железный бронебойный наконечник стрелы XI-XIII веков. С его помощью можно узнать больше о вооружении предков, живших на территории Пензенского края.

Ранее в Шемышейском районе обнаружили группу из 2 курганов, диаметр большего из них 50 метров. Время возникновения - III тыс. до н. э. - XV в. Им дали название «Янго-Пря 1».

До этого в Железнодорожном районе Пензы выявили многослойный памятник эпохи позднего энеолита, селище «Согласие 1».

Там нашли фрагменты орнаментированной глиняной посуды, каменные орудия, кресало (огниво) и металлический наконечник стрелы.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
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