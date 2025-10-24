С 70 лет: разработан новый порядок назначения надбавок к пенсии

24.10.2025 | 14:41

В пятницу, 24 октября, в Государственную думу РФ группой депутатов был внесен законопроект об установлении прогрессивных надбавок к пенсии гражданам старше 70 лет. По их мнению, размер прибавки должен зависеть от возраста пенсионера.

«Действующее законодательство предусматривает повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лишь для граждан, достигших возраста 80 лет, на 100%, что не в полной мере учитывает потребности граждан, перешагнувших более высокие возрастные рубежи. Также не распространяется в аналогичном объеме на получателей страховых пенсий по инвалидности и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, что создает правовой пробел и неравенство в уровне материального обеспечения различных категорий пенсионеров», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы предлагают, повышать лицам, достигшим 70-летия или признанным инвалидами I группы, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости на 100%, с 80 лет - на 200%, с 90 - на 300%.

Параллельно инициируется изменение в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», распространяющее действие новых норм на получателей социальной пенсии по старости, социальной пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. Для них по аналогии предлагается прогрессивная шкала увеличения на 100%, 200% и 300% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости при достижении ими соответственно 70, 80 и 90 лет.

Принятие законопроекта будет способствовать существенному улучшению материального положения миллионов граждан пенсионного возраста, подчеркнули авторы законопроекта.