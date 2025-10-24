В новой очереди Спутника планируется строить школу и набережную

24.10.2025 | 16:44

В холдинге «Термодом» раскрыли планы по развитию новой части Города Спутника. 11-я очередь строительства - это 48 гектаров территории, расположенной в периметре улиц Алой, Олимпийской и Прибрежного бульвара. В этом месте предполагают возвести новые кварталы, социальные и коммерческие объекты.

«Реализация данного проекта осуществляется путем комплексного развития территории совместно с Министерством градостроительства Пензенской области и администрациями Пензенского района и Засечного сельсовета. В настоящее время на территории 11-й очереди расположены современные социальные объекты, в частности самая большая в Приволжье школа, детская поликлиника и два детских сада», - рассказала заместитель директора по капитальному строительству холдинга Светлана Сорокина.

Сейчас рядом со школой имени Л. Б. Ермина строится дом с рабочим номером 7-11. Продажи квартир в нем уже открыты. Это здание с уютным двором без машин и встроенными коммерческими помещениями для удобства жителей.

Всего в 11-й очереди строительства запланировано возвести 23 многоквартирных дома разного типа: панельные, кирпичные и монолитные. Отдельное внимание хотят уделить жителям-автовладельцам.

«По плану, к комплексам жилых домов примыкают большие плоскостные парковки в шаговой доступности, а также предусмотрены два закрытых многоуровневых паркинга», - пояснила Светлана Сорокина.

В центральной части микрорайона предусмотрена прогулочная зона, соединяющая два социально-образовательных кластера - уже построенный и будущий. В последнем возведут школу на 1 110 мест и детский сад на 300 мест.

«Ваш ребенок может самостоятельно и безопасно добираться до школы по центральной прогулочной зоне, не пересекая автомобильные магистрали», - подчеркнула Сорокина.

В холдинге отметили, что в концепции развития застройки 11-й очереди Города Спутника предусмотрено дальнейшее увеличение набережной более чем на 1 километр с созданием современной комфортной среды на берегу реки Суры.

Застройщик ООО «СЗ «Термодом-инвест», проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.