Ремонт главного корпуса башмаковской больницы близок к завершению

24.10.2025 | 19:20

В Башмаковской районной больнице, где сейчас идет капитальный ремонт главного корпуса, приступили к работам на первом этаже. На третьем они уже окончены, на втором близятся к завершению.

Ремонт корпуса выполнен на 80%, оценила главный врач больницы Ольга Хрянина.

Сейчас строители выравнивают полы и стены на первом этаже, готовят помещения под штукатурку. Здесь собираются заменить двери, инженерные и электрические коммуникации, сантехническое оборудование.

По предварительным планам, ремонтные работы должны завершиться в ноябре.

«Ранее в башмаковской больнице отремонтированы терапевтический корпус и педиатрическое отделение», - сообщили в областном минздраве.