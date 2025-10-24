На станции Ухтинка откроется новая пассажирская платформа

24.10.2025 | 18:41

В воскресенье, 26 октября, на станции Ухтинка в Бессоновском районе откроется новая платформа для посадки и высадки пассажиров.

Теперь жители этого села и близлежащих, пользующиеся пригородными поездами, смогут ожидать составы с комфортом.

Это особенно актуально для маломобильных граждан и пожилых людей.

«Новая платформа вводится в эксплуатацию в рамках программы модернизации инфраструктуры», - сообщается в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги.

Цель программы - создать оптимальные условия для передвижения пассажиров и повысить общий уровень сервиса на железнодорожном транспорте.