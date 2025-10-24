Общество

Отключение домофонов при угрозе: по какому принципу выбраны дома

В Пензе сейчас около 500 многоквартирных домов, в крайних подъездах которых при сигнале «Воздушная опасность» дистанционно отключаются домофоны. Заместитель министра ЖКХ и ГЗН Дмитрий Герасимов объяснил, по какому принципу были выбраны эти МКД.

Он напомнил, что механизмы по организации укрытия населения и размыканию замков в подъездах реализуются на основе опыта других регионов, которые ежедневно находятся под ударом, например Белгородской области.

«Есть оперативный дежурный, который при получении сигнала нажатием кнопки обеспечивает дистанционное открытие, то есть отключает блокировку домофонов в МКД, чтобы можно было проходящим использовать подъезды как укрытия», - рассказал Дмитрий Герасимов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в пятницу, 24 октября.

Чиновник уточнил, что это касается не всех домов, а только тех, где установлены современные домофонные системы.

«Там, где кодовые замки или аналоговые домофоны 10-летней давности, это невозможно осуществить, для этого необходимо произвести замену домофона. Если жители примут решение о замене домофона у себя на более новый, можно в последующем реализовать функцию дистанционного открытия», - отметил замминистра.

По его мнению, существующего количества «пока достаточно».

С картой домов, где крайние подъезды открываются при воздушной угрозе, можно ознакомиться здесь.

