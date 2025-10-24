Школьников ждут каникулы, а остальных - шестидневка

24.10.2025 | 12:53

Пензенские школьники на следующей неделе будут отдыхать, а взрослых жителей региона ждут 6 рабочих дней.

У большинства учеников с субботы, 25 октября, начнутся каникулы. Школьники забудут об уроках на 11 дней: они вернутся к занятиям в среду, 5 ноября.

При системе обучения по четвертям дети в этом учебном году уйдут на каникулы еще 2 раза: с 31 декабря по 11 января и с 28 марта по 5 апреля.

Взрослых пензенцев, как и всех россиян, шестидневная неделя ждет из-за того, что в субботу, 1 ноября, придется потрудиться за перенесенный с 3-го числа выходной. Продолжительность работы в предпраздничную субботу будет сокращена на 1 час.

Таким образом, в последний месяц осени в связи в Днем народного единства будет 3 выходных подряд - 2, 3 и 4-го числа. Соответственно, первая рабочая неделя ноября окажется 3-дневной (с 5-го по 7-е).