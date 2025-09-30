В день рождения Лермонтова пензенцы смогут бесплатно посетить «Тарханы»

30.09.2025 | 15:02

15 октября в музее-заповеднике «Тарханы» отметят 211-й день рождения поэта, прозаика и драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова.

Он появился на свет в 1814 году (по старому стилю - 3 октября) в Москве, но детские годы, с 1815-го по 1827-й, провел в Пензенской губернии, в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.

Так сложилось, что именно здесь прошла половина его короткой жизни. Как известно, в 26 лет он погиб на дуэли в Пятигорске.

15 октября вход на территорию «Тархан» будет бесплатным, с 9:00 до 16:00 любой желающий сможет возложить цветы на могилу поэта.

По информации, представленной на сайте музея, для гостей организуют поэтический марафон, выставку, мастер-класс, моноспектакль. За их посещение предусмотрена отдельная плата.