В Пензе на открытие подвалов при учебной тревоге уходит 10-15 минут

В Пензе регулярно тренируются открывать подвалы при сигнале «Воздушная тревога». Процедура занимает 10-15 минут, рассказал замминистра ЖКХ и ГЗН региона Дмитрий Герасимов.

Он не стал оценивать, достаточно ли этого времени, пояснив, что «есть к чему стремиться с целью улучшения».

«За последнее время были проведены 3 тренировки. То есть у нас сирены работали, у нас домофоны открывались. Управляющие компании, ТСЖ открывали подвальные помещения, которые предназначены для укрытия», - сообщил чиновник во время прямого эфира во «ВКонтакте» в пятницу, 24 октября.

По его словам, на тренировках выявились недочеты.

В июле жителям области объяснили, в чем разница между сигналами «Беспилотная опасность» и «Воздушная опасность». Первый объявляется, если возле границы региона замечены БПЛА. В данной ситуации следует сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.

Сигнал «Воздушная опасность» требует особого внимания, до жителей он доводится путем звуковых оповещений (звучит сирена «Внимание всем»), СМС, по ТВ и радиоканалам. Если человек в это время находится в многоквартирном доме, ему необходимо спуститься на нижние этажи или проследовать в укрытие. Двери подъездов в этот период должны размыкаться дистанционно.

