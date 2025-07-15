В Наровчате обнаружили средневековое жилище женщины

В Наровчатском районе нашли средневековое жилище. Его обнаружили во время археологических раскопок при исследовании территории, которая в XIV веке входила в состав Золотой Орды.
Это был дом одной из жительниц Наровчата. Внутри оказались артефакты из железа и меди: ножи, пряжки от ремней, браслет, перстень, пряслице. Попались и фрагменты лепной керамики, изготовленной на гончарном круге как в самом средневековом поселении, так и за его пределами - в Малой и Средней Азии.
«Характер находок позволяет предположить, что жилище принадлежало женщине, имевшей достаток», - уточнили в Институте регионального развития.
При раскопках также обнаружили нумизматический материал (монеты), после его изучения можно будет установить время функционирования постройки.
Впоследствии все передадут в Пензенский краеведческий музей.
В 2026 году археологические раскопки в Наровчатском районе планируется продолжить.
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