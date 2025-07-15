В Наровчате обнаружили средневековое жилище женщины

15.07.2025 | 14:18

В Наровчатском районе нашли средневековое жилище. Его обнаружили во время археологических раскопок при исследовании территории, которая в XIV веке входила в состав Золотой Орды.

Это был дом одной из жительниц Наровчата. Внутри оказались артефакты из железа и меди: ножи, пряжки от ремней, браслет, перстень, пряслице. Попались и фрагменты лепной керамики, изготовленной на гончарном круге как в самом средневековом поселении, так и за его пределами - в Малой и Средней Азии.

«Характер находок позволяет предположить, что жилище принадлежало женщине, имевшей достаток», - уточнили в Институте регионального развития.

При раскопках также обнаружили нумизматический материал (монеты), после его изучения можно будет установить время функционирования постройки.

Впоследствии все передадут в Пензенский краеведческий музей.

В 2026 году археологические раскопки в Наровчатском районе планируется продолжить.