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Культура

В Наровчате обнаружили средневековое жилище женщины

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В Наровчатском районе нашли средневековое жилище. Его обнаружили во время археологических раскопок при исследовании территории, которая в XIV веке входила в состав Золотой Орды.

В Наровчате обнаружили средневековое жилище женщины

Это был дом одной из жительниц Наровчата. Внутри оказались артефакты из железа и меди: ножи, пряжки от ремней, браслет, перстень, пряслице. Попались и фрагменты лепной керамики, изготовленной на гончарном круге как в самом средневековом поселении, так и за его пределами - в Малой и Средней Азии.

«Характер находок позволяет предположить, что жилище принадлежало женщине, имевшей достаток», - уточнили в Институте регионального развития.

В Наровчате обнаружили средневековое жилище женщины

При раскопках также обнаружили нумизматический материал (монеты), после его изучения можно будет установить время функционирования постройки.

В Наровчате обнаружили средневековое жилище женщины

Впоследствии все передадут в Пензенский краеведческий музей.

В 2026 году археологические раскопки в Наровчатском районе планируется продолжить.

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Источник — фото ИРР
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