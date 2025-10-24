25 октября жителей Пензенской области ждет день без осадков

24.10.2025 | 20:00

В субботу, 25 октября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на субботу в прогнозе -2...+3 градуса, тоже преимущественно без осадков. Днем термометры покажут +6...+11. В ночь на воскресенье ожидается +1...+6, пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

В народном календаре 25 октября - Андрон Звездочет. На Руси в это время смотрели на звезды: если они были яркими, ждали морозов, тусклые предвещали потепление.

В целом в предстоящие выходные погода в Пензенской области будет неустойчивой.