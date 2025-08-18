Музею в Вадинске передадут сбитый беспилотник

18.08.2025 | 16:17

В историко-краеведческий музей Вадинска поступит новый экспонат - вражеский дрон, сбитый бойцами из сформированного в Пензенской области полка. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, посетивший учреждение в понедельник, 18 августа, в рамках рабочей поездки по районам.

Музей располагается в здании 1813 года постройки. Сейчас идет его модернизация силами местной администрации.

«5 лет назад была разруха, не было даже отопления. Постепенно привели его в порядок. Выполнена отделка помещений, закуплено экспозиционное оборудование», - рассказала директор культурно-досугового центра Вадинского района Ольга Митрохина.

В музее действует 7 выставочных залов, посвященных истории Вадинска. Есть стенд «Вадинск своих не бросает», посвященный участию местных жителей в СВО.

«Предлагаю пополнить экспозицию. Бойцы из сформированного в Пензенской области полка во время моей рабочей поездки на новые территории вручили мне сбитые ими вражеские дроны, один передадим вашему музею», - пообещал Олег Мельниченко.

Глава региона добавил, что муниципалитету окажут помощь с ремонтом кровли музея, сообщили в областном правительстве.

Ранее стало известно, что двумя сбитыми беспилотниками пополнится пензенский музей СВО, созданный на базе колледжа транспортных технологий на проспекте Победы, 57.