Музею в Вадинске передадут сбитый беспилотник

В историко-краеведческий музей Вадинска поступит новый экспонат - вражеский дрон, сбитый бойцами из сформированного в Пензенской области полка. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, посетивший учреждение в понедельник, 18 августа, в рамках рабочей поездки по районам.
Музей располагается в здании 1813 года постройки. Сейчас идет его модернизация силами местной администрации.
«5 лет назад была разруха, не было даже отопления. Постепенно привели его в порядок. Выполнена отделка помещений, закуплено экспозиционное оборудование», - рассказала директор культурно-досугового центра Вадинского района Ольга Митрохина.
В музее действует 7 выставочных залов, посвященных истории Вадинска. Есть стенд «Вадинск своих не бросает», посвященный участию местных жителей в СВО.
«Предлагаю пополнить экспозицию. Бойцы из сформированного в Пензенской области полка во время моей рабочей поездки на новые территории вручили мне сбитые ими вражеские дроны, один передадим вашему музею», - пообещал Олег Мельниченко.
Глава региона добавил, что муниципалитету окажут помощь с ремонтом кровли музея, сообщили в областном правительстве.
Ранее стало известно, что двумя сбитыми беспилотниками пополнится пензенский музей СВО, созданный на базе колледжа транспортных технологий на проспекте Победы, 57.
