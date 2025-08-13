Пензенскому музею СВО передали 2 сбитых украинских БПЛА

13.08.2025 | 10:33

Пензенский музей СВО пополнится новыми экспонатами. Их передали бойцы 1-го полка, сформированного в регионе в период частичной мобилизации.

Это два сбитых украинских БПЛА, один из которых - последняя модель вражеского FPV-дрона, рассказал губернатор Олег Мельниченко, встретившийся с военнослужащими в Мелитополе (Запорожская область).

Музей был создан в ноябре 2023 года на базе Пензенского колледжа транспортных технологий на проспекте Победы, 57.

В экспозиции представлены оружие, экипировка (например, боевая форма, бронежилеты), личные вещи и награды бойцов. Отдельные стенды занимают фотографии, трофейные артефакты и письма.

Музей стал местом встречи участников и ветеранов СВО со школьниками и студентами.