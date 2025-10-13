В Пензе отпразднуют Покров Пресвятой Богородицы

13.10.2025 | 09:17

13 и 14 октября (в понедельник и вторник) пензенцы смогут посетить богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Они состоятся в Покровском соборе (ул. Чкалова, 26), их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

13-го числа в 17:00 начнется всенощное бдение. 14-го в 8:00 - литургия. В конце службы проведут крестный ход, а на 10:30 намечен концерт.

Покров Пресвятой Богородицы считается одним из важнейших праздников Русской православной церкви. Его история восходит к 910 году, когда Византийская империя вела войну с сарацинами и мусульмане уже подошли к Константинополю.

Вдруг в храме, где собрались местные христиане в надежде на спасение, появилась идущая по воздуху Богородица. Она сняла с головы широкое белое покрывало (покров) и распростерла его над молящимися людьми, защитив их.