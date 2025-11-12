Храм в Заречном распишут художники из Троице-Сергиевой лавры

12.11.2025 | 14:23

В Заречном в 2026 году планируют начать роспись храма Серафима Саровского. Стены и купола украсят художники из Троице-Сергиевой лавры.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщил портал «Город Z» со ссылкой на мецената, который помогал в возведении храма.

Эскиз росписи уже готов.

Ранее стало известно, что территорию у храма собираются благоустраивать. Здесь появятся обновленная детская площадка со скульптурной композицией, уличная трапезная, комфортные скамьи для отдыха, современное освещение. На реализацию проекта направят 99,5 млн рублей, которые Заречный получит из федерального бюджета.

Храм Серафима Саровского торжественно открыли 15 октября 2023 года. Зареченцы жертвовали деньги на его строительство с 2010-го и собрали около 20 млн рублей.

На данный момент культовое учреждение - самое большое в закрытом городе. В цоколе размещаются воскресная школа и духовно-просветительский центр.