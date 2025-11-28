В Пензе проверили, как работают вечером три маршрута

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили вечернюю работу маршрутов № 4, 39 и 55.
Специалисты проводили мониторинг на остановке «ТЦ «Лента». В итоге отмечены нарушения интервала движения микроавтобусов № 39 и 55. Маршрутки № 4 график соблюдали.
«Информация о выявленных фактах будет направлена в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства области для инициирования выдачи перевозчикам, обслуживающим маршруты № 39, 55, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в части соблюдения расписания движения», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
Ранее специалистов не устроило качество обслуживания населения на автобусном маршруте № 70.
В салонах обнаружили сидения с поврежденной обивкой. Кроме того, в автобусах отсутствовала необходимая пассажирам информация.
Новости по теме
- Столкновение грузовика и автобуса №134: возбуждено уголовное дело
- В ДТП на выезде из Пензы пострадали 5 пассажирок автобуса № 134
- Перевозчика с автобусного маршрута №70 накажут за состояние сидений
- Одной категории пензенцев хотят увеличить пособие на оплату проезда
- Россиянам дали советы при задержке рейса из-за плана «ковер»
- Назначены дополнительные авиарейсы между Пензой и Минводами
- Между Заречным и Пензой хотят запустить новый автобусный маршрут
- «Пункт назначения»: в Заре автобус №25 попал в шокирующее ДТП
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
Последние новости
- 29 ноября в Пензенской области будет пасмурно и туманно
- В Пензе закончили собирать елку на площади Ленина
- Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на выходные
- «Термодом» вносит вклад в безопасность жителей Спутника
- Определены тренды банковских программ лояльности в 2026 году
- Граждан предупредили о грядущей блокировке одного из мессенджеров
- Стали известны результаты подворного обхода в Тамале
- Озвучены масштабы разрушений в Тамале после падения БПЛА
- В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»
- Аналитика МегаФона: пензенцы соскучились по театру
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!