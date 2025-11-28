В Пензе проверили, как работают вечером три маршрута

28.11.2025 | 19:02

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили вечернюю работу маршрутов № 4, 39 и 55.

Специалисты проводили мониторинг на остановке «ТЦ «Лента». В итоге отмечены нарушения интервала движения микроавтобусов № 39 и 55. Маршрутки № 4 график соблюдали.

«Информация о выявленных фактах будет направлена в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства области для инициирования выдачи перевозчикам, обслуживающим маршруты № 39, 55, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в части соблюдения расписания движения», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее специалистов не устроило качество обслуживания населения на автобусном маршруте № 70.

В салонах обнаружили сидения с поврежденной обивкой. Кроме того, в автобусах отсутствовала необходимая пассажирам информация.