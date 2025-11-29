Систему материнского капитала хотят реформировать

29.11.2025 | 11:50

В пятницу, 28 ноября, в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект, в котором предлагается ввести прогрессивную шкалу маткапитала. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы хотят сделать меры поддержки семей с детьми бессрочными и выплачивать маткапитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка начиная с 1 января 2026-го, вне зависимости от того, получали ли они деньги ранее.

Также предлагается увеличить выплаты: в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года устанавливается размер маткапитала 933 234 руб. (466 617 х 2 = 933 234) и 1 399 851 руб. (466 617 х 3 = 1 399 851) в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей.

«Указанные значения материнского капитала подлежат ежегодной индексации 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации», - отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, систему материнского капитала необходимо реформировать, так как в существующем формате ее демографический потенциал исчерпан.

«Основная проблема существующей системы заключается в отсутствии действенных стимулов для рождения третьего и последующих детей - именно многодетные семьи обеспечивают основной вклад в воспроизводство населения», - указывается в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2026 года.

С 1 февраля 2025-го в России размер материнского капитала составляет: 690 266 руб. - на первого ребенка, 912 162 руб. - на второго и последующих детей. Если поддержка за первого ребенка была получена, то доплата за рождение второго равняется 221 895 руб.