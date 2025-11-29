Последний день осени в Пензенской области будет тихим и теплым

29.11.2025 | 16:34

В Пензенской области в воскресенье, 30 ноября, ожидается безветренная погода, местами туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на воскресенье осадков не прогнозируется, температура опустится до -2…+3 градусов.

Утром будет пасмурно, без дождя. Термометр покажет около +3 градусов.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, слабый неустойчивый ветер. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха не превысит +5 градусов.

30 ноября в древности праздновали Григория Зимоуказателя. В эту дату делали предсказания о том, какой будет зима. Так, погода с утра до полудня должна соответствовать первой половине холодного времени года, а с обеда до вечера - второй.