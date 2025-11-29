Новый год и Рождество в Пензе: программа мероприятий

Администрация Пензы опубликовала афишу праздничных мероприятий на новогодние каникулы. Горожан по традиции ждут зимние забавы, соревнования и представления.
27 декабря новогодняя театрализованная постановка у елки пройдет в парке Белинского (12:00), а в обновленном сквере «Семейном» на ГПЗ-24 проведут молодежную акцию «Время новогодних приключений» (11:00).
31 декабря в 23:00 стартует праздничная радиопрограмма на площади Ленина. Все завершится в 2:00.
Радиопрограмма в новогоднюю ночь запланирована и на роллердроме Комсомольского парка, начало в 2:00.
1 января в 14:00 пензенцев приглашают на Олимпийскую аллею на новогодний пикник «Парк собирает друзей».
С 2 по 6 января в парке Белинского организуют игровые программы (начало в 16:00). С 2-го по 11-е число в 12:00 там можно будет увидеть новогоднее представление у елки.
Постановка у праздничного дерева планируется и в Детском парке на улице Кронштадтской, 1а, ежедневно в 11:00 с 2 по 11 января. А в 16:00 в те же дни пензенцев ждут зимние забавы с Бабушкой-ягой.
3 января горожан приглашают на площадь Ленина для участия в игровой программе «Новогодний микс». Она начнется в 15:00.
4 января в 10:00 на Олимпийской аллее состоится ежегодная акция «Зимние забавы».
5 января в 15:00 на площади Ленина организуют «Электронный лабиринт».
6 января в 12:00 в сквере Дружбы пройдет «Рождественская елка».
7 января в 15:00 на площади Ленина начнется концертная рождественская программа. А в парке Белинского пензенцы смогут потанцевать на дискотеке с Дедом Морозом и Снегурочкой (16:00).
8 января жителей и гостей города зовут на площадь Ленина, чтобы проверить уровень их физической подготовки. В 15:00 там стартует акция по популяризации комплекса ГТО. Участники смогут попробовать силы в прыжках в длину, подъеме гири, стрельбе из электронного оружия, гибкости, отжиманиях.
С 8 по 11 января в 16:00 в парке Белинского запланированы игровые программы.
11 января в 15:00 на площади Ленина торжественно закроют новогоднюю кампанию и домик Деда Мороза.
